Ekspert annab nõu: kuidas hooldada nahkdiivanit

Restauraator Jaanus Pihelgase sõnul peitub nahkmööbli kaunis välimus järjepidevas hooldamises: «Nahk kui materjal vajab pidevat tähelepanu. Selleks, et diivan kiirelt kulumismärke näitama ei hakkaks, tuleb see vähemalt üks või kaks korda aastas nahahooldusvahendiga üle käia.» Pihelgase sõnul on võimalik poodidest osta spetsiaalseid hooldusvahendeid, kuid oma töö teeb väga hästi ära ka tavaline mesilasvaha.

Restauraatori sõnul on väga oluline ka nahkpinna pidev tolmust puhastamine. «Tolm ei tohi koguneda nahapooridesse,» selgitab Pihelgas.

Kui nahkdiivanil on näha juba kulumisjälgi, saab hooldusvahendiga naha pinda pehmendada, kuid päris olematuks on kahjustusi koduste vahenditega üsna keeruline teha. «Üheks võimaluseks on värvimine, kuid inimesele, kellel sellega kogemust ei ole, on see päris keeruline. Juba õige nahavärvi leidmine on paras katsumus,» räägib Pihelgas.

Kui nahkpind on purunenud on mehe sõnul parimaks lahenduseks rebenenud nahalapi läbi õmblemine. Õmblusjäljed jäävad kahjuks aga nähtavad. «Kahjustusi on võimalik leevendada, kuid palju targem on oma nahkmööblit kohe algusest peale lihtsalt õigesti hooldada,» toonitab kogemusega restauraator.