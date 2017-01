Fotod: IKEA lõi koostöös Briti andeka moedisaineriga tõeliselt omapärase erikollektsiooni

Kit Neale on Briti noor moedisainer, kelle meesteriiete kollektsioonid on tuntud oma omapärase käekirja ja pööraste mustrite poolest, vahendab We are Scout.

Hiljuti lõi ta käed Rootsi mööblipoodide keti IKEAGA – üheskoos loodi nooruslik kollektsioon, kuhu kuuluvad näiteks erksavärvilised telgid, termostopsid, voodipesu jne.

Kollektsiooni nimeks on SPRIDD ja see on suunatud kõigile neile, kes armastavad maailmas ringi rännata ja soovivad elust rõõmu tunda.

Neale'i endi sõnul iseloomustab kollektsioon modernse nomaadi elustiili. Inspiratsiooni sai ta muusikast ja erinevatest subkultuuridest.

Austraalias tuli kolletsioon välja juba novembris, kuid paljudesse Euroopa riikidesse jõuab see alles järgmisel kuul.

Ikea ja moedisainer Kit Neale'i ühiskollektsioon SPRIDD. Foto: Ikea Australia

Neale ammutas kollektsiooni luues inspiratsiooni näiteks 90ndate hip-hopist, elektroonilisest popist ja metalmuusikast.

Ikea ja moedisainer Kit Neale'i ühiskollektsioon SPRIDD. Foto: Ikea Australia

Sarnaseid prinditud mustreid võib näha ka Neale'i moeloomingus.

Ikea ja moedisainer Kit Neale'i ühiskollektsioon SPRIDD. Foto: Ikea Australia

Tegu on küll disainerkollektsiooniga, kuid sellest hoolimata on asjade hinnad tõeliselt taskukohased. Värvikirevad telgid maksavad näiteks ligi 50 eurot.