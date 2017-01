Ameerika 2017. aasta unistuste kodu näidis tõestab, et sealne suurushullustus vaibuma ei hakka

Kui traditsioon alguse sai, oli tegu kena keskklassi koduga, mis jäi mõistuse piiresse nii suuruselt kui erinevatelt funktsioonidelt, vahendab TreeHugger. Aasta aastalt aga hakkasid Ameerika Kodud paisuma ja üha luksuslikumaks muutuma, nii nagu kõik muu sealmail on järjest suurem, uhkem ja parem.

Nii polegi väga imestada, et ajal, mil ühest otsast kogub riigis üha enam populaarsust minimajade liikumine, leiab niinimetatud peavool endiselt, et mida ülepakutum ja võimsam kodu on, seda parem. Tänavune ameeriklaste unistuste kodu on 766 ruutmeetrit suur. Kuna hoonel on aga kaks siseõue, on majaaluse maa ruutmeetrite arv veel tunduvalt suurem.

/ New American Home

/ New American Home

Enamik maja seintest on klaasist, mistõttu ei saa selle küttekulud olla väga madalad. Sel on küll mõned päikesepaneelid, kuid asjatundjate sõnul liiga vähe isegi selleks, et basseinifiltrit toimimas hoida, rääkimata siis terve maja elektriga varustamisest.

/ New American Home

/ New American Home

Katusel asuva suveköögini viib lift - see on tugevas vastuolus maja iseloomustava tekstiga, kus mainitakse ära, et maja on igakülgselt loodussõbralik, energiasäästlik ja -tõhus.

/ New American Home

Sisuliselt on tegu majaga, kus liialdatakse kõigega ja mis pole kindlasti ammu enam mõeldud keskmisele ameeriklasele, vaid jääb enamikule neist kättesaamatuks unistuseks. Kuid arvata võib, et järgmise aasta maja tuleb veelgi luksuslikum, suurem ja liialdavam.