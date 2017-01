Linoleumpõrandad on tagasi: kus ja miks neid eelistama peaks?

On päris mitmeid põhjuseid, miks linoleum võiks olla mõnes sinu kodu ruumis just see kõige parem põrandakate. Valiku tegemisel ei maksa unustada sedagi, et looduslähedust eelistavale sisustajale on pakkuda ka looduslikku linoleumi.

Linoleum talub palju

Linoleum on üks kõige vastupidavam põrandakate, mille turult leida võid. Seda on lihtne pühkida ja pesta ja see ei muutu koledaks. Linoleum on suurepärane valik esikusse, abikööki ja teistesse ruumidesse, mis vajavad sagedast puhastamist. Vaipkatte moodi maharullitav materjal tähendab lisaks seda, et puuduvad ohtrad praod, kuhu mustus koguneda saaks.

Hea imiteerija

Oled alati unistanud musta-valgeruudulisest plaaditud köögipõrandast, aga tegelikult siiski kööki plaate nagu hästi ei tahakski? Ära muretse: linoleum tuleb appi. Üheks selle suurepäraseks omaduseks on see, et ta imiteerib igasugu erinevaid põrandaktteid, olles samas enamikust neist palju odavam, aga vastupidavam.

Dramaatilised mustrid näevad vinged välja

Oled unistanud ornamentidega põrandakattest? Vali sobiv muster linoleumide hulgast välja ja loo täpselt selline põrand, mida alati ihalenud oled. Dramaatilised mustrid näevad linoleumil suurepärased välja.

Hea valik retrosõpradele

Armastad retromööblit? Järelikult võiksid armastada ka linoleumi. Retromööbel sobib selle põrandakattega lihtsalt ideaalselt kokku.

Väga lihtne paigaldada

Põrandakatet, mis oleks lihtsamini paigaldatav kui linoleum, on vist äärmiselt raske leida. Selle võib paigaldada põrandalaudadele, -plaatidele või mustale põrandale ja igaüks saab sellega ise hakkama.