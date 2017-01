5 veidrat, aga tõeliselt kasulikku koristusnippi

Kasulik riiderull

Suure tolmulapiga lambi puhastamine ei ole kõige parem idee – see ajab tolmu hoopis mööda tuba laiali. Palju kasulikum on puhastada tolmust lampi riiderulliga. Nii jääb tolm liimiribale kinni ega lenda laiali.

Alternatiiv kallile põrandamopile

Selle asemel, et osta pidevalt kalleid mikrokiudlappe, kasuta põrandamopina hoopis vanu sokke. Kõige paremini sobivad selleks pehmest materjalist sokid.

Õliga õli vastu

Rasva- või õliplekid köögis on kahtlemata tüütuad. Järgmine kord proovi neid puhastada õliga. Lisa paberrätikule mõni tilk oliiviõli ja puhasta sellega rasvane pind. Seejärel käi pind puhta rätikuga üle.

Ekraanid puhtaks

Kui sul on kodus kuivatile mõeldud kuivatuslehti, siis kasuta neid ka arvuti- või televiisoriekraani puhastamiseks.

Abimees sai

See koristustrikk võib tunduda algul tõeliselt veidrana, kuid kuuldavasti töötab see väga hästi. Kui sul on kodus maale või kunstiteoseid, mida sa kardad puhastamisel rikkuda, kasuta tolmuste kunstiteoste puhastamiseks saia.