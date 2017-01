Video: kodu, mille aias on peidus ühed eriti ebatavalised dekoratiivesemed

Pärast seda kui Ameerikas Californias elav Dale Seymour pensionile jäi, hakkas ta ehitama oma koduaeda erinevaid geomeetrilisi kujundeid.

Hetkel kaunistab perekond Seymouri aeda näiteks hiiglaslik ruubikukuubik, erinevad pallid, kuupidest tehtud kujundid jne. Kõik kujundid on rõõmsates värvitoonides.

Huvitavad ei ole aga ainult mehe meisterdatud kujundid. Ka maja, kus Dale oma naisega elab, on tõeline vaatamisväärsus. See on nimelt tõeliselt põneva arhitektuuriga. See on pooleldi klaasist ja pooleldi puidust ning väga omapärase kujuga.

Põnev on ka maja sisekujundus – seal on palju aasiapäraseid mööbli- ja dekoratiivesemeid ning pisikesi loomakujukesi.

Vaata videost põnevat maja ja aeda lähemalt!