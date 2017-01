Ettevaatust: väga menukad soolalambid võivad kodule saatuslikuks saada

Selgub, et Lumière´i-nimelise tootja soolalambid võivad ülekuumeneda ja tulekahju põhjustada, vahendab House Beautiful. Tootjaks on Lumière ja ohtlikud on selle tootja kolm erinevat tüüpi lampi. Kaks neist on puidust alusel olevad soolakamakad ja kolmas korvitaoline alus soolakivide jaoks.

Ameerikas ostetakse tagasi järgmised Lumière´i lambid: Rock of Gibraltar Lamp, SKU 495144, UPC 00886946056253.

Kindluse huvides tasuks ka siinmail oma soolalambid üle vaadata ja veenduda, et need selle tootja kolme ülalpoolnimetatud seeria omad pole. Kui on, tuleks nende kasutamisest loobuda. Näiteks sai neid lampe ülemaailmselt möödunud aastal tellida Amazonist.