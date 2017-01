Koduvägivalla eest põgenenud üksikema ehitas perele kodu YouTube´i videote põhjal

Ameeriklanna Cara Brookinsi minevikust leiab mitu vägivaldset suhet, mis viisid naise ja tema neli last lõpuks olukorda, kus nad tundsid, et nad on oma kodu nelja seina vahel lõksus, kirjutab CBS News. Naine mõistis, et tal tuleb oma lastega lahkuda ja iseseisvat elu alustada, kuid korraliku kodu jaoks tal raha ei jätkunud.

Veidi pärast omaette kolimist juhtus Cara aga nägema tornaadost räsitud maja, mille konstruktsioonid olid nähtaval. "Ma vaatasin, kuidas maja ehitatud on, ja see kõik tundus nii lihtne. Mäletan, et mõtlesin, et ma suudaksin selle seina uuesti üles ehitada, kui ma peaks seda tegema," räägib naine, kuidas tal tekkis esmapilgul hullumeelne mõte proovida oma kätega maja ehitada.

Esialgu ostis naine maalapi ja hädapärased tööriistad ning ehitusmaterjalid. Siis, pisut mõtteid kogunud, sukeldus ta oma lastega pöörasesse ehitusmaailma ega peatunud enne, kui valmis nende unistuste kodu. "Mul ei jäänud muud üle. Kui kõik asjad ostetud said, polnud mul rohkem raha. Ma ei saanud ehitajat palgata, mul oli valida, kas jätta need asjad seisma või ehitada maja ise valmis," selgitab ta.

Kummaline infokanal

Kuna naine aga omapäi kusagilt alustada ei osanud, pöördus ta ühe üsna omapärase infoallika poole: YouTube´i. Nad vaatasid videosid kogu perega ja tegid nähtu vähehaaval järele. Kogu pere lõi kaasa. "Kartsin kõige rohkem, et mu teismelised lapsed keelduvad mind aitamast, aga ei. Nad lõid rõõmuga kaasa," meenutab Cara.

Naine tunnistab, et ligi aastapikkune ehitusperiood oli raske. Lastel polnud mingeid kooliväliseid tegevusi, nad ei veetnud aega sõpradega ega käinud kinos. Iga päev pärast kooli algas ehitustöö, mis kestis sageli hilisööni. Kuid selle pingutuse tulemusena on neil nüüd oma kodu, kus keegi neid kiusata ei saa.

Sarnases olukorras olevatele naistele ütleb Cara, et unustage igasugune jutt tibusammudest, kui teemaks on oma elu uuesti üles ehitamine. "Minu kogemus ütleb, et see ei toimi. Sa pead võtma ühe suure sammu, võib-olla isegi hüppe. Meie pere jaoks oli see oma maja ehitamine. Kellelegi teisele võib-olla hoopis midagi muud. Aga see peab olema midagi suurt, midagi, mis aitaks sul edasi minna," ütleb ta.

Vaata lühiülevaadet pere majaehitusest videost!