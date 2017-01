Sisekujundaja juhendab: kuidas mahutada tillukesse kodusse palju külalisi

Õnneks on nutikaid lahendusi, mille abil ka üsna napile pinnale mahutada ära päris paras hulk häid sõpru. Edu võtmeks on siinkohal targasti valitud mööbel, ütleb sisekujundaja Anneli Saluste.

Kodu sisustamisel tasuks valida mööbel, mida saab paigutada üksteise sisse või alla. Hästi sobivad näiteks virnastatavad taburetid.

Mitmeotstarbeline mööbel-tumba/panipaik. Näiteks igapäevaselt lapse toas olev mänguasjade kast, mille külaliste saabudes saab võtta kasutusele istumiskohana.

Väga hästi sobivad kootud või heegeldatud tumbad, mis külalistevabal ajal on kaunid sisustuselemendid ja mida olenevalt diivanilaua tüübist saab vajadusel ka selle all hoiustada. Seda tüüpi tumbasid on saadaval igasse interjööri sobivana.

Kindlasti aitab hädast välja kokkuklapitav välimööbel, mida lihtne hoiustada kas või näiteks kapi ja seina vahelistes pragudes. Istumispatjadega kaetult on need ka toas väga mugavad kasutada.

Pisikese elamispinna puhul võiks diivanilaua asemel kasutadagi hoopis tumbat, millele näiteks puidust lauaplaadi lisamisega saab laua funktsiooni anda.

Lisaks, kui koju mahub ära söögilaud, tasub kindlasti kaaluda pikendatava eksemplari soetamist. Sedasi mahutab vaid paari liigutusega ära hulga rohkem sööjaid kui argipäevadel.