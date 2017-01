Video: kelder, mis on maast laeni pisikesi legoklotse täis

Jeffrey Pelletier on arhitekt, kelle kollektsiooni kuulub ligi 250 000 legoklotsi. Kuna tegemist on tõeliselt suure koguga, on ta nende hoiustamiseks ehitanud ümber isegi oma keldri.

Pisikese keldri seinad on kaetud maast laeni riiulitega. Legoklotsid on ta pisikestesse kastidesse paigutanud näiteks värvi või suuruse järgi. Isegi legoklotsid, mis kujutavad toiduaineid, on sätitud hoolikalt eraldi kastidesse.

Pelletieri sõnul sai tema huvi arhitektuuri vastu alguse just legoklotside kogumisest. Ta nimelt hakkas neist ehitama erinevaid hooneid – elumaju, hotelle jne. Tänaseks päevaks on mehest saanud päris arhitekt, kuid hobikorras ehitab ta pisikestest legoklotsidest kõrghooneid siiski edasi.

Vaata videost legoklotsidega kaetud keldrit lähemalt!