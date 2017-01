Inspiratsiooni Eesti kodudest: helged ja romantilised elutoad

1. See tahveldustega elutuba oli enne tume ja ehk pisut raskepärane, kuid valge värvi ja romantiliste sisustusdetailidega on sellest saanud õdus ruum pere ühisteks ajaveetmisteks.

/ KV.EE

2. Romantiline sisustus ei pruugi tähendada kummardust Skandinaaviamaadele - see pisut luksuslikum sisustus meenutab pigem briti sinivereliste maakodusid.

/ KV.EE

3. Romantilise ilme saab elutoale anda ka siis, kui vanamööbel ja detailirohkus pole päris sinu maitse. Appi tulevad nikerdustega mööbel ja lillemustrid.

/ KV.EE

4. Skandinaavialiku helge ilme saab luua ka klassikaliselt tumedasse palkmajja - selleks tasuks palgid kas või osaliselt heledaks võõbata ning eelistada ka mööbli valimisel valdavalt heledaid toone.

/ KV.EE

5. Heleda romantilise elutoa suur pluss on see, et valgete seinte ja mööbliga pole kunagi hirmu, et toa üldilme muutuks liiga kirjuks - raamatud, lapse mänguasjad ja muud värvilised esemed annavad eluruumidele täpselt piisavalt särtsu juurde.

/ KV.EE

