Uus kummaline sisekujundustrend võib su telerile saatuslikuks saada

Nimelt on läinud moodi, et teler riputatakse elutoas kamina kohale seinale. Vähe sellest, et säärane ülespoole kõõritamine on halb kaelale ja ülaseljale, rikub see väga suure tõenäosusega pikema või lühema aja jooksul ka sinu teleri.

Heigo Ensling Teliast ütleb, et ideaalne vaatamiskõrgus on teleri puhul selline, kus teleri ekraani keskpaik ja vaataja silmad on ühel kõrgusel. «Nii on kõige paremad värvid ja taustvalgustuse läbikumamine minimaalne,» selgitab ta. Seega ei tasuks telerit kusagile lae alla riputada juba sel lihtsal põhjusel, et sedasi pole seda mugav vaadata.

Mis aga puudutab kaminast õhkuvat soojust või suisa kuumust ja selle mõju telerile, siis juhib Ensling inimeste tähelepanu sellele, et kõigil teleritel on kasutusjuhendis ära toodud soovituslikud temperatuurivahemikud ning hoiatused, kuhu telerit panna ei tohiks.

Näiteks:

LG: Ärge asetage telerit ja kaugjuhtimispulti järgmistesse keskkondadesse: otsese päikesevalguse kätte, suure niiskusega ruumi (vannituppa), küttekehade lähedale (ahjud ja muud soojust kiirgavad seadmed)

Sony: sobiv ruumi temperatuur on 0 kuni 40 kraadi C ETTEVAATUST! Ärge paigaldage telerit kütteseadmete lähedusse, kuna see võib põhjustada tulekahju või muid kahjustusi.

«Kamina peal on kindlasti soojem kui 40 kraadi, nii et kindlasti ei soovita seda sinna paigaldada. Lisaks rikub teler oma pildiga kauni vaate kamina leegimängule,» võtab Ensling teema kokku.

