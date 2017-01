Tartu südalinnas otsib uut omanikku väga eriline elumaja

Kuigi juriidiliselt on majas kaks korterit, kasutab seda praegu üks pere. Esimese korruse korter on pisut üle 70 ruutmeetri suur, teine korter, mis ulatub katusekorruseni, on ligikaudu 110 ruutmeetrit suur.

Esimesel korrusel on elutuba avatud köögiga, eraldi kaks magamistuba. WC ja vannituba on koos. Esimene korrus on veel viimistlusjärgus.

Teise korterisse pääseb mööda põnevat puittreppi, mis viib hoonesisesele lahtisele rõdule. Mitmete huvitavate ajalooliste detailidega rõdul on kaks küttepuude hoidmiseks sobivat panipaika.

/ KV.EE

/ KV.EE

Teisel korrusel asuvad elutuba ja köök, eraldi magamistuba ja vannituba koos WC-ga.

/ KV.EE

/ KV.EE

Palgist ehitatud trepp viib katusekorrusele, kus on trepihall ja avarad ning valgusküllased magamistoad.

/ KV.EE

Korter on läbinisti romantiline ja sisekujunduselementidelt stiilipuhas oma ajastu näide. Isegi elektrilülitid on algupärase välimusega.