Fotod: Eesti keldritesse ehitatud kodud on vaatamist väärt

Kuigi paljud on keldrisse ehitatud kodu suhtes skeptilised, ei saa eitada, et esialgu üldse mitte eluruumideks mõeldud pindade koduks kohendamine on omaette vaatamisväärsus. Tulemus saab sageli nii hubane, et pole aimatagi, et tegu on tegelikult keldriga.

1. Viietoaline korter Kadriorus

Selle korteri keldrikorrusel asuvad suur magamistuba, elutuba/kontor, saunakompleks duširuumiga ja majapidamisruum.

2. Neljatoaline korter Nõmmel

Selles Nõmme korteris on elukorraldus vastupidine: kui magamistoad on ülemisel korrusel, siis soklikorrusel asuvad köök-elutuba, kaminaruum, vannituba, saun, tualettruum ja sahver.

3. Kolmetoaline korter Kalamajas

Selle üsna kirju korteri soklikorrusele jäävad mõlemad magamistoad: üks vanematele, teine lapsele. Lisaks duširuum, saun ja tualettruum. Tähelepanuväärne on kamin suuremas magamistoas.

4. Kahetoaline Põhja-Tallinnas

Selle Telliskivi loomelinnaku lähedal asuva kodu esimesel korrusel on köök-elutuba ja tualettruum, allapoole jääb magamistuba ja garderoob töönurgaga.

5. Viietoaline luksuslik kodu Kadriorus

Selle kahe köögiga kodu keldrikorrusele jääb üks köökidest, elutuba, vannituba, tualettruum, saun, majapidamisruum, panipaik/garderoob ja magamistuba.

