Tiheda liiklusega tänava äärde kodu soetamine võib kaasa tuua koleda haiguse

Seda, et tiheda liiklusega linnatänavate ääres elades hingame rohkem saastunud õhku ja nii edasi, teame juba ammu. Nüüd on Kanada eksperdid aga jõudnud jreldusele, et inimesed, kes elavad 50 meetri kaugusel tihedast liiklusest, haigestuvad seitse protsenti suurema tõenäosusega dementsusesse kui need, kes elavad vähemalt 300 meetrit teest, vahendab Tree Hugger.

Üks uuringu läbiviijatest, Ontario rahvatervise keskuse doktor Hong Chen selgitab, et dementsuse tekkemehhanismidest teatakse esialgu vähe, kuid selge on, et liigne autoliiklus süvendab haigestumistõenäosust.

Üks oletus on, et dementsust põhjustab ikkagi seesama õhusaaste, mida on tiheda liiklusega tänavate ääres tunduvalt rohkem. Üks kaasautoreid, doktor Ray Copes, ütleb, et õhusaaste mõjutab meie veresoonte tööd, mis omakorda viib südame- ja veresoonkonna haigusteni. Copesi sõnul on üks nende uurimistöö oletusi, et dementsus tekib, sest õhusaaste tagajärjel saavad kannatada ka aju veresooned.