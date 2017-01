Veel ehitamata uusarendusse kodu ostmine võib halvasti lõppeda

Laura ja tema abikaasa ostsid ühes Eesti linnas oma kolmeliikmelisele perele kolmetoalise korteri majja, mida hakatakse tänavu kevadel alles ehitama. Valmis saab see esialgse kava järgi aasta pärast, 2018. aasta kevadel. Paljud sõbrad ja pereliikmed pidasid paari tehtud sammu pärast hullumeelseks: kes ostab kodu, mida ei saa enne tehingu tegemist oma silmaga nähagi?!

«Mina eriti ei muretse, meie puhul ei ole tegu ka päris kotti pistetud põrsa ostmisega, sest kõrval on üks samasugune maja juba valmis. Saime seal oma korteri vanema venna üle vaadata. See on täpselt samasugune, lihtsalt teises majas,» räägib Laura. Ta on väga rahul, et neil jääb piisavalt aega müüa oma praegust kodu ja planeerida uue sisustamist.

Kuid palju leidub ka selliseid projekte, kus eelnevalt pole midagi üle vaadata, sest tegu on kas esimese või üleüldse ainsa majaga, mis arenduse käigus ehitatakse. Kas selliste korterite ostmine on ikka mõistlik? Kinnisvaraportaali KV.EE juht Tarvo Teslon ütleb, et eelistada tuleks tõepoolest valmis kodu ostmist, aga riske hinnates ja maandades ning eeltööd tehes on säärase tehingu puhul võimalik saada paremaid tingimusi. «Näiteks soodsam hind ja suurem valik,» ütleb ta.

Teslon toob välja sellise lahenduse plussid ja miinused.

Plussid:

Olukorras, kus kinnisvaraturg on aktiivne, on tõenäoline, et hinnad tõusevad. Seega, mida varem ostan, seda soodsamalt saan;

Planeerimisfaasis võib arendaja pakkuda varasele tellijale soodustust;

Mul on rohkem aega arendusprojektide võrdlemiseks ning hinna ja tingimuste üle kauplemiseks;

Saan valida esimeste seas sobiva suuruse, asukoha (korrus, tubade planeering, päikseline külg, ilus vaade) ja hinnaga elamispinna;

Saan osta/valida sobiva parkimiskoha, keldriboksi/panipaiga jmt (tihti on neid piiratud hulk);

Notariaalse lepinguga ja seadustega on tagatud kauba vastavus ja minimeeritud petta saamise oht;

Mul jääb aega planeerida olemasoleva elamispinna realiseerimine (ei pea müüma kiirustades);

Mul jääb aega planeerida finantseerimist (finantsvõimekuse hindamine, pankadest laenupakkumiste küsimine ja kauplemine) ja uue kodu sisustamist.

Miinused: