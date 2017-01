Eesti ekspert pakub kasvuhoone mugavaks soojustamiseks geniaalse lahenduse

Kasvuhoonete ja nende tarvikute müügiga tegeleva Rodoaia esindaja Kalev Pärtna ütleb, et kel kindel soov üritada kütta vana kasvuhoonet, mis pole otseselt köetavaks ehitatud, võib leida lahenduse üsna ootamatust vahendist.

«Kui teie kasvuhoone on klaasidega, raam puhub nurgast läbi ja soojapidavus on muidu kehv, siis aitab olukorda oluliselt päästa, kui katta kasvuhoone seestpoolt mullikilega. Võite ka katta kasvuhoone osaliselt ja teha üks soe nurk, mida soojaks kütta. See on levinud praktika seni, kuni päris uus kasvuhoone rajada,» jagab ta kuldaväärt nõu.

