Kuidas vältida tüüpvigu kodu ostmisel?

Ei esine ühtki suurt puudust

Isegi, kui oled mõne asjaolu suhtes nõus olema paindlik, on sul kindlasti olemas nimekiri faktidest, mille puhul jääb tehing ära. Mõtle läbi ja pane kirja, millistest põhimõtetest sa kodu valikul ei tagane. Näiteks, kui köök on perele liialt kitsas, siis nii see ongi – elamise ülejäänud positiivsed küljed seda ei muuda.

Kogu ruum on planeeritud

Igal majal ja korteril on olnud arhitekt, kes on teinud kõikide ruumide planeeringu. Enda kodu ostmisel veendu, et kogu elamiseks ettenähtud pind on läbimõeldud ning see on mugavalt kasutatav. Pikas plaanis on ka elamiskulude tasumise seisukohast oluline, et uues kodus ei oleks tarbetult seisvaid pindu.

Tunneksid end seal elades hästi

Kas tunneksid oma kodu üle uhkust? Kas saad sealt mugavalt tööle ning vajadusel lasteaeda-kooli minna? Kui armastad rohelust, siis kas ümbruses on jalutamiseks sobilikke parke? Vahel tuleb ette, et ruumid sobivad ja kõik muu on ka justkui ideaalne, aga kodu asukoht seab piiranguid ning naabruskond ei tundu olevat selline nagu sooviksid. Taolised järeleandmised kodu ostmisel võivad tekitada olukorra, kus uues kohas elamine tekitab pigem igapäevast stressi.

Elamiskulud on mõistlikud

Uut kodu ostes tasub uurida ka, milline on hoone energiamärgis. Esialgu ehk väheoluliselt kõlav A- või B-energiaklass tähendab tulevikus seda, et kodu kütmisele, vee soojendamisele ja elektrile kulub iga päev vähem raha.

Ehitajad on teinud korralikku tööd

Kindlasti küsi müüjalt lisa kasutatud materjalide kohta, et veenduda ehituse kvaliteedis. Näiteks üks levinumaid muresid on, kui vannitoa või mõne muu niiske ruumi seina on paigaldatud kipsplaat. See võib tekitada niiskusleket või hiljem hallitama hakata.

Helikindlus loeb

Kui otsid kodu kesklinna läheduses, siis jälgi, et maja seinad ja aknad oleksid piisavalt helikindlad, et tänavamüra sisse ei tuleks. Oluline on ka seinte helikindlus naaberkorterite ja lifti trepihallide suhtes.

Usalda sisetunnet

Jah, ka sisetunne võib sind juhatada uue koduni. Tuleb kaaluda kõiki poolt- ja vastuargumente, kuid vähetähtis ei ole ka see, mis tunne sul korterisse tulles tekib. Vahel tunned oma kodu kohe ära, kui sinna sisse astud.