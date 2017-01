Abielupaar otsustas veeta oma pensioniiga üsna ebatavalisel moel

Kui Dave ja Adrienne pensionile jäid, müüsid nad oma suure krundiga maamaja maha ja ehitasid endale hoopis imepisikese ratastel maja. Põhjus, miks nad nii otsustasid, on lihtne – nad tahavad vanaduseas palju reisida ja elada võimalikult lihtsat ja murevaba elu, vahendab Living Big in a Tiny House.

Minimaja, kus abielupaar nüüd elab on tõeliselt väike. See on vaid kaks ja pool meetrit lai ja umbes seitse meetrit pikk. Maja asub kauni looduse keskel üsna lähedal nende eelmisest kodust.

Dave'i ja Adrienne'i eelmise kodu ostis ära nende endi poeg. Nad jätsid endale vaid pisikese maalapi ja ehitasid sinna enda kätega selle sama pisikese maja.

Abielupaari sõnul on inimesed liialt kiindunud asjadesse, kuid tegelikult ei tee need kedagi õnnelikuks. Palju olulisem on nende sõnul näha maailma ja veeta aega koos oma perega.

Vaata videost abielupaari kodu lähemalt!