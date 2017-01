Telestaar hoiatab lapsevanemaid teatud tüüpi mööbli eest

Klaasist diivanilauad, mis olid väga moekad umbkaudu 1990ndatel, on meie kodudesse tagasi jõudnud, kuid staardisainer ja telesaatejuht Nate Berkus hoiatab, et kuigi iga mööbliese peaks olema disainitud ohutuks, ei sobi klaaslaud tema kurva kogemuse tõttu kindlasti mitte lastega kodusse, vahendab Country Living.

Nimelt leidis Nate'i kodus aset päris õudne õnnetus, kui tema pooleteiseaastasel tütrel Poppyl õnnestus väidetavalt purunematust klaasist diivanilaud purustada nii, et kõik kohad klaasikilde täis olid.

«Tal oli kauss käes ja ta lõi selle oma lapsejõuga vastu lauda, aga sellest piisas, et laud purustada,» räägib Nate. Laps vahejuhtumis õnneks viga ei saanud, kuid oleks võinud minna ka palju hullemini. «Siiani ei pidanud ma klaaslauda ohuallikaks. Me oleme oma kodu kullipilguga üle vaadanud ja eemaldanud või kinnitanud kõik, mida pidasime väikelapsele ohtlikuks. Aga et ta suudab klaaslaua katki lüüa, selle peale me ei osanud tulla,» tõdeb mees.

Kuidas sääraseid õnnetusi vältida? Nate soovitab nüüd, et lisaks kodu oma tarkusega ülevaatamisele aitaks kindlasti kas või see, kui guugeldada, millist mööblit lastega kodus olla ei tohiks. Sealt võib leida nii mõndagi, mille peale ise poleks tulla osanud.

Millist mööblit sina lastega kodusse sobimatuks pead? Anna meile teada siin või Facebooki-lehe kommentaarides!