Ettevaatust: igasugused aknakatted magamistuppa ei sobi

Mõõdukal pimedusel on ööund arvestades meie elus päris kindlasti oma kindlad eelised, mistõttu peaks magamistoa öisele hämardamisele kindlasti palju rohkem tähelepanu pöörama kui seda praegu tehakse. Millised need on?

Parem unekvaliteet

Ajaloost on tuttavad ehk jutud sellest, kuidas enne elektrit tõusti hommikuti valgusega ja pime aeg enamjaolt magamisele kulus. Elektripirnivalgus venitanud meie ärkveloleku õige pikaks, võrreldes ammusega. Tänapäeval meie ellu tulnud ekraanid ja valgusküllus rikkuvat isegi paljude und.

Tõsiasi on see, et juba pikemat aega soovitatakse näiteks paar tundi enne uneaega vältida arvutiekraane ja nutitelefone. Linnaruumi ööpäevaringne sära kipub aga meie magamistubadesse paistma ja seoseid selle ja levinud unehäirete vahel juba leitakse.

Abiks valgustundlikele

Valgustundlikkus on üsna levinud probleem, ja hädaks eriti neile, kes põevad kroonilisi peavalusid ja migreene. Kuigi valgus pole kõigi jaoks migreenihoo tekitaja siis nii mõnelgi võib isegi mõõdukas sära sümptomeid hullemaks teha. Tavaline leevendus on sel puhul pimedas toas puhkamine.

Ilma kroonilise hädatagi võib pinge ja väsimus silmades olla kõige tavalisem peavalutekitaja, eriti pärast pikka päeva ekraani ees. Soovitus on ka siis olla võimalikult pimedas toas, lastes silmadel lõdvestuda ja oma pead puhata.

Tervisele hea

Unehäireid seostatakse melatoniinipuudusega – igasugune valgus võib takistada selle produtseerimist kehas. Melatoniin ei mõjuta ainult und, vaid omab mõju ka keha üldisele tervisele ja kaitsevõimele.

Kuid ei maksa unustada ka hea une mõju enesetundele. Inimene, kes korralikult ei maga, on vastuvõtlikum haigustele. Kuidas magada paremini? – Kottpimedas.

Seda teades võiks oma magamistuba sisustades tavaliste kardinate ja ruloode asemel kahtlemata eelistada pimendavaid või poolpimendavaid eksemplare.

Allikas: www.avaeksperdid.ee