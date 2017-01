Kiire tööpäev: Valge Maja meeskond peab maja Trumpi saabumiseks uskumatu ajaga korda saama

Ameerika Ühendriikide ametist lahkuv president Barack Obama kolib Valgest Majast välja kell 10.30 kohaliku aja järgi. Vaid viis tundi hiljem saabub sinna Donald Trump, Ameerika Ühendriikide järgmine president. See tähendab, et Valge Maja meeskonda ootab ees üks kiiremaid tööpäevi, sest selle aja jooksul tuleb maja korrastada ja uue riigipea jaoks valmis seada, kirjutab Daily Mail.

See tähendab, et enam kui sajal inimesel tuleb ülikiirelt tegutseda selle nimel, et ühe presidendipere mööbel saaks välja ning teise pere mööbel sisse kolitud. Trumpi saabumiseks peab kõik detailideni paigas olema, näiteks peab vannitoas ootama õiget marki hambapasta ja köögis pere lemmiksuupisted.

Ka Obamadest tühjaks jäänud pildiraamid seintel tuleb uute fotodega täita.

Tiim alustas Valges Majas ettevalmistusi juba hommikul kella nelja ajal. Kui Obamad majast lahkuvad, pakitakse nende esemed ühte suurde veokisse ja samal ajal jõuab kohale teine, kust hakatakse maha laadima Trumpi perekonnale kuuluvat.

Obamade peamine soov omal ajal oli, et esimese päeva õhtuks oleks sisustatud nende tütarde magamistoad, kõik muu polnud meeskonnaliikmete sõnul neile nii tähtis.

Millele paneb põhirõhu Trump, sellest räägitud pole.