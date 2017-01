Galerii: muljet avaldava spaaga modernne villa Tallinnas

Maja on ehitatud eelmisel aastal arhitekt Riho Jagomägi eriprojekti järgi. Majas on kogupinda 332 ruutmeetrit. Kogu krundi suuruseks on 1500 ruutmeetrit.

Maja kõige erilisem osa on katlemata spaa. See koosneb vastuvooluseadmega basseinist ning kahest saunast – olemas on nii soome kui ka aroomi-aurusaun.

KV.EE

Basseini ning pesuruum on kaetud mosaiikplaatidega. Sauna lavade keskel on aga efektne klaaspõrand.

Foto: KV.EE

Ülejäänud maja paistab silma oma avara pinna, modernse sisekujunduse ja suurte klaasseinte pärast. Suurt tähelepanu on pööratud ka valguslahendustele.

Foto: KV.EE

Elutoas loob hubasust biokamin, mis on ehitatud seina sisse.

Foto: KV.EE

Foto: KV.EE

Rohkem pilte ja infot leiab KV.EE kodulehelt!