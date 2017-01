Lugeja foto: pärast pühade lõppu tuppa jäänud kuusk pakkus üllatuse

Kuivanud rootsust on lugeja Tiidu puu puhul asi kaugel: kuusk on külge kasvatanud pirakad võrsed.

/ Lugeja foto

Mehe sõnul on plaan kuuske toas hoida seni, kuni see kasvab. Hetkel joob kuusk igal juhul veel usinalt vett. Võrsed on perel plaanis korjata, hakkida ja sellest kuusevõrsevõid teha.

"Selline kevadine üllatus jõulupuult keset talve," võtab Tiit ise asja kokku.

Ka sul leidub kodus huvitava käitumisega puid või taimi? Saada nende lugu ja foto aadressile anna-liisa.mets@postimees.ee.