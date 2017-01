5 põnevat uusarendust Tallinnas, mis valmivad sellel aastal

Toome teieni viis põnevat uusarendust (kortermajad), mis saavad valmis sellel aastal:

LAEV

LAEVA nime kandev elu- ja ärihoone asub Rocca al Mare väravas Vabaõhumuuseumi tee alguses.

LAEVA on kavandanud tunnustatud KOKO büroo arhitekt Raivo Kotov. Hoone paistab silma nii oma välisfassaadi kui ka läbimõeldud sisearhitektuuri poolest. Seal on kõrged laed, katusterrassidele sõitvad liftid, merevaatega saunad jne.

Majas on kuni neljatoalised korterid. Tavalise kahetoalise korteri hind jääb alla 200 000 euro. Sama suur korter, millel on aga peaaegu 30-ruutmeetrine rõdu ja saun, maksab juba 100 000 eurot rohkem.

LAEVA hoone saab täielikult valmis juba sellel kuul.

Foto: KV.EE

Promenaadi maja 2

Promenaadi maja asub Tallinna südalinnas – Rotermanni kvartali, Admiraliteedi basseini ja vanalinna vahel.

A-energiaklassiga majas on kuni neljatoalised korterid. Hoone viimasel korrusel asuvad privaatsete katuseterrassidega loft'id. Maja all on kaks parkimiskorrust, kus asuvad ka panipaigad. Esimesel korrusel on ärid ja kohvikud.

Teisel korrusel asuv kahetoaline korter (66,3 m²) maksab näiteks 188 955 eurot. Hoone viimasel korrusel asuva kahetoalise korteri eest (65,1 m²), millel on ka privaatne katuseterrass, tuleb välja käia aga juba 270 480 eurot.

Korterites saab valida kolme sisekujunduse vahel: naturaalne ja hele Oslo, julge ja dekoratiivne Milano või industriaalne New York.

Promenaadi maja 2 valmib selle aasta suvel.

Foto: KV.EE

3. Lõokese ringmaja

Ringikujulise arhitektuuriga kivimaja asub Kristiine rohelises piirkonnas. Ringmaja südameks on privaatne sisehoov, kuhu tuleb lastele suur mänguväljak ja täiskasvanutele puhkenurk.

Majas on kuni viietoalised korterid. Korterite hinnad jäävad vahemikku 274 800 – 319 800 eurot. Neljatoaline korter (129,5 m²), kus on terrass ja muruplats, maksab näiteks 299 900 eurot.

Maja valmib selle aasta kevadel.

Foto: KV.EE

Foto: KV.EE

4. Ajaloohõnguline kortermaja Kadriorus

Kadrioru südamesse ehitatav kolmekorruseline kortermaja paistab silma elegantse arhitektuuri poolest.

Majas on kümme kahe- kuni viietoalist korterit suurusega 59–150 ruutmeetrit. Korterite hinnad algavad 198 000 eurost. Korterite hinnas on soklikorrusel asuv individuaalne panipaik. Parkimine on köetavas maa-aluses parklas.

Kortermaja valmib selle aasta suvel.

Foto: KV.EE

Noblessner

Noblessneri sadamalinnakusse kerkiv elamukompleks asub Tallinna lahe kaldal Noblessneri jahisadama, Lennusadama ja Kalamaja kõrval.

Kõige esimesena valmiv maja asub vaid seitsme meetri kaugusel merest. Kuuekorruselises kortermajas on 66 korterit, esimesel korrusel asuvad äripinnad. Korterite hinnad on vahemikus 132 900 – 538 900 eurot.

Hoone saab valmis selle aasta lõpuks.