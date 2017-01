Video: väga veider ja mugav meetod maitsetaimede kasvatamiseks

Ulmelisena tunduv Sprouti-nimeline pliiats pole tegelikult mingi kosmoteadus. Pliiatseid maale toova Patriot Media projektijuht Konstantin Burõi kinnitab, et midagi keerukat pliiatsist maitsetaime kasvatamises tõepoolest ei ole.

Kui pliiats on kasutamise käigus kulunud nii pisikeseks jupiks, et seda sihtotstarbeliselt enam kasutada ei saa, tuleb see mulda panna nagu täiesti harilike seemntega tehakse, anda sellele vett ja päikest ning taim lähebki kasvama. «Hoolitseda tuleb kui täiesti tavalise taime eest,» ütleb Burõi.

Seemned on peidus pliiatsi otsas olevas kapslis. Eestis müüdavas komplektis on viis pliiatsit: salvei, basiilik, tüümian, koriander ja till. Saadaval on aga veel ka selliseid pliiatseid, millest kasvab kirsstomat, münt ja lavendel.

Pliiats tuleb mulda pista teravik ülespoole ja allesjäänud pliiatsijuppi võib kasutada näiteks selleks, et sinna peale kirjutada taime nimi.

Veel mõnda aega on Sprouti pliiatsid Burõi sõnul saadaval Apollo raamatupoodides, samuti saab huviline neid endale soetada Hansapostist.