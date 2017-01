Mida tasub teada ja küsida enne kinnisvara ostmist

Kinnisvarabuumi ajal tehti ostuotsused kiirelt ning tavaline oli, et korteri või majaga tutvumine jäi inimestel üsna pinnapealseks. Kinnisvaraekspert Vivika Simmo sõnul on eeltöö aga väga vajalik ja suurepärane võimalus selleks on minna objekti vaatama kliendipäeval. «Kliendipäeva eesmärgiks ei ole rahaline tulu. See on koht, kus inimesed saavad vastused küsimustele,» selgitab ta.

Simmo sõnul saab kliendipäeval küsida näiteks küttesüsteemi, kõrvalkulude, parkimise, panipaikade, naabrite ja isegi ümbruskonna kohta. Kuna kohal on enamasti nii arendaja, ehitaja kui ka panga esindajad, saab kogu vajaliku informatsiooni ühest kohast korraga.

Kinnisvaraeksperdi arvates jääb kinnisvaraportaalides leiduvast infost tihti väheks. Lisaks sellele on fotod ja reaalsus sageli väga erinevad. «Oma silm on kuningas ning armastus uue kodu vastu tärkabki sageli alles kliendipäeval,» teab Simmo omast kogemusest rääkida.

Naise sõnul saab kliendipäeval tutvuda ka ruumiplaanidega ning vajadusel arutada müügiesindajatega, kas on võimalusi muudatuste tegemiseks.

Kliendipäeval saab hea ülevaate ka sellest, mida müügihind sisaldab. Üle saab küsida kõik rahalised üksikasjad: kas liitumise eest on tasutud, kas panipaik kuulub korteri juurde, kuidas toimub korteri broneerimine, missugune on ostuhinna tasumise graafik jne.

«Kiire elutempo juures on kliendipäeval osalemine väga mõistlik ja tegelikult parim võimalus selleks, et hankida kogu vajaminev informatsioon võimalikult kiirelt ja lihtsalt,» kinnitab kinnisvaraekspert Vivika Simmo.

KOKKUVÕTE

• võimalus saada ülevaade kommunaalkulude kujunemisest, energiamärgisest jne

• võimalik küsida oma ala professionaalide käest turuülevaadet või ülevaadet piirkonna arengu kohta

• võimalus arutada arendaja/müüjaga korteri ostu/müügitingimusi

• võimalus tutvuda näidiskorteriga ning näha siseviimistluskvaliteeti ja -materjale

• võimalus tunnetada korruste kõrgust, vaateid aknast ja ruumide proportsiooni