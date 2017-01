Enne ja pärast: kas kipsseinal on üldse võimalik tapeeti vahetada?

Tapeedivahetaja piret ütleb, et kipsseinalt maha võetud tapeet oli üldiselt täiesti korralik ja meeldis talle väga, kuid et uus aasta tõi sisekujunduses uued tuuled ja kodu sai pisut ümber korraldatud, tekitas ka Sandbergi uus tapeedikollektsioon temas kohe äratundmisrõõmu ja nii see otsus sündis.

/ Erakogu

«Vana tapeedi eemaldamiseks kasutasin ehituspoest ostetud «tapeeti irrotus» vedelikku. Same lihtsa vaevaga ilusa puhta seina. Tapeediliimiks oli Kiilto valmisliim,» räägib naine töö käigust. Uue tapeedi paikapanek sujus samuti tõrgeteta ja nii sai kodu tegelikult üsna väikese vaega värske ilme.

/ Erakogu

Nii et omadest kogemustest julgeb Piret igal juhul kinnitada, et kui vahendid õiged, pole kipsseina peal tapeedi vahetamist kindlasti karta vaja.

Sul on samuti põnevaid remondipilte jagada? Saada need meile aadressil anna-liisa.mets@postimees.ee . Soovi korral võid jääda anonüümseks.