Fotod: hakkaja noormees ehitas endale taevasse ultramoodsa elamise

Kaugelt vaadates on tegu justkui vaateplatvormi või teletorniga. Tegelikult on see aga ühe noormehe elamine.

Jono Williamsi sõnul tekkis tal idee ehitada taoline maja üsna juhuslikult. Ta joonistas ühel päeval oma uitmõtte lihtsalt üles ning otsustas, et proovib selle ka ellu viia.

Maja ei ole eriline ainult sellepärast, et see asub maapinnast kõrgel. Tegu on ka tõeliselt kõrgtasemelise nutimajaga. Siseneda saab sinna näiteks vaid sõrmejälje abil, tuled lähevad seal põlema nutitelefoni juhtimisel jne. Lisaks kõigele sellele varustab maja end päikeseenergiaga. Maja on kaetud nimelt päikesepaneelidega.

Ebatavaline maja ei ole Williamsi püsivaks koduks, pigem veedab ta seal lihtsalt palju vaba aega. Hetkel majas vannituba ei ole, kuid selle ehitamise korral saaks seal ka püsivalt elada.

Foto: The Skysphere Facebook

Tuppa pääseb kõrge redeli abil.

Hoone sisekujundus on modernne ja minimalistlik. Seal on spetsiaalselt ehitatud nahkdiivan, töölaud ja voodi.

Maja saab lähemalt uudistada videost!