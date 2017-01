Vaata, millised hirmkallid ümberkorraldused on tulekul Inglismaa kuninganna residentsis

Paleed ei ole ees ootamas sisekujunduslikud muudatused. Välja vahetamisele läheb hoopis kogu torustik, elektrijuhtmestik, küttekehad, põrandaplaadid jne.

Kuna tegemist on tõeliselt suure hoonega, on tööd palju. Välja tuleb vahetada näiteks 2500 radiaatorit, 600 tualettpotti ja 5000 valgustit.

Sanitaartehnikat uuendati lossis viimati kuuskümmend aastat tagasi ja sellepärast on renoveerimistööd tõeliselt vajalikud. Kuna lossis on tõeliselt hinnaline kunstikogu, on oluline see, et loss vastaks ohutusnõuetele.

Kuninganna renoveerimistööde käigus lossist ei lahku. Raha kulukate renoveerimistööde tegemiseks tuleb riigikassast.