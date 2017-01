Abielupaar otsustas pärast maavärina üleelamist kolida üsna ebatavalisse kohta

Andrew ja Amber kogesid 2011. aastal midagi eriti jubedat – nad elasid üle 6,3 magnituudilise maavärina, vahendab Treehugger. Paar viibis sellel hetkel hotelli 25. korrusel ja pääses katastroofist eluga vaid imeläbi. Hoone sai maavärinas nimelt tõeliselt rängalt kahjustada, kukkudes peaaegu ümber.

Juhtum traumeeris mõlemat rängalt ning Andrew põdes pärast seda isegi posttraumaatilist stressihäiret. Nüüd viis aastat hiljem on nad juhtunust toibunud ja saanud isegi lapsevanemateks. Läbielatu tõttu on nad otsustanud elada oma elu lihtsalt pisut ebatraditsioonilisel moel.

Selle asemel, et elada korteris või majas, ostsid nad endale hiljuti vana bussi ja seadsid sinna sisse mugava elamise. Paari sõnul on elu liiga lühikene selleks, et viia lapsed igal hommikul lasteaeda, minna ise tööle ning teenida raha uhke maja ja asjade ostmiseks.

Hetkel käib paar veel igapäevaselt kontoris tööl, kuid nad otsivad alternatiive selleks, et tulla töölt ära ja teenida pisut raha kodus. Nende unistuseks on nimelt mööda maailma ringi sõita ja elust lihtsalt rõõmu tunda.

Vaata videost, kuidas näeb välja perekonna bussi ehitatud kodu!