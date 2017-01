Lugeja küsib: kuidas see võimalik on, et inimesed suudavad kodu kogu aeg korras hoida?

«Ma võtan ühel pühapäeval ette ja löön elamise läikima. Siis saan mõnda aega nautida säravpuhast kodu, aga uuesti koristan ma alles siis, kui tolmutordid ja räpane vannituba mulle ja teistele pereliikmetele juba vastikuks hakkavad muutuma. Nende koristamiskordade vahele võib vabalt jääda paar nädalat, vahel, kui kõigil väga palju koduväliseid toimetusi, isegi kuu. Ma olen lugenud läbi kõik jooksva koristamise artiklid, ajanud neis näpuga järge, laenutanud isegi vastavasisulisi raamatuid, aga ma ei oska oma mõtlemist muuta. Kui ma olen pühapäeval koristamise lõpetanud, tundub mulle naeruväärne esmaspäeva õhtul pesemas käies vannitoa kraanikauss uuesti üle pesta. See pole ju veel must! Mul on tunne, et koristama peab siis, kui segadus on juba nähtav. Koristamisest järgmiseks päevaks sellist olukorda ju veel ei teki ja mul puudub igasugune huvi lapi järele haarata,» pihib lugeja R.

Kuna tal aga on kahju nendest pühapäevadest, mis koristamise tähe all mööduvad selle asemel, et perega midagi põnevat ette võtta, küsib ta teiste lugejate nõu: kuidas harjutada ennast iga päev natuke koristama, et ei tekiks olukorda, kus segadus on üle pea kasvanud?

Edastame küsimuse ka puhastuseksperdile, kuid seni ootame teie kommentaare, kuidas koristama õppida, siin ja Kodu Kauniks Facebooki-lehel.

