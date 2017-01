8 väga olulist asja, mis alati igas autos olemas peaks olema

Elus võib igasuguseid asju ette tulla ja ka siis, kui plaanid autoga vaid lapse lasteaiast ära tuua, tasuks olla valmis selleks, et plaan käigupealt muutub ja ühel hetkel autoga inimasustusest eemal olles hätta satud. Mis selleks puhuks autos kindlasti alati olemas peaks olema?

Seljakott

Kui auto ootamatult üles ütleb, pead suure tõenäosusega jalutama lähima maja või bensiinijaamani. Kui oled linnast väljas, võib see olla üsna paras matk. Seepärast on hea, kui sul on alati autos olemas seljakott, kuhu visata kogu kraam, mida autosse ootama jätta ei saa ega taha.

Soojad riided

Olgu suvi või talv, autos peaks alati olemas olema soojad riided juhuks, kui sul tuleb kaua abi oodata või seda ise otsima minna. Kampsunid, mütsid, kindad ja mõned pleedid on väga hea valik. Kanna hoolt, et valikut oleks kõigi pereliikmete jaoks.

Valgus

Kui satud hädaolukorda pimedas, kulub väga ära taskulamp. See peaks olema igas autos ja tegelikult võiks neid olla suisa mitu, samuti korralik patareitagavara. Ei tee kahju, kui igaks juhuks on olemas ka tikud ja küünlad.

Esmaabitarbed

Need peavad nagunii alati igas autos olemas olema. Seal võiks sisalduda desinfitseerimisvahend, plaastrid, sidemed, valuvaigistid, allergiarohud ja muu taoline.

Toit ja vesi

Kuna kunagi ei tea, kui kaua autos abi tuleb oodata, võiks seal alati olemas olla puhas joogivesi ja pisut söögipoolist, näiteks müslibatoonid, pähklid ja muu taoline kraam, mis kiiresti energiat annab.

Labidas ja muu taoline

Igas autos peaks aastaringselt leiduma üks labidas. See aitab talvel auto lumest ja suvel mudast välja kaevata ning võib üldse igasugu olukordades asendamatuks osutuda.

Samuti võiks autos igaks juhuks leiduda haamer, käsisaag ja mõned kruvikeerajad.

Helkurvest ja sidevahendid

Enne kodust lahkumist peaksid alati kontrollima, kas telefoni aku on piisavalt täis. Paha ei teeks, kui autos oleks ka mõned laetud akupangad.

Autost väljudes kanna kindlasti helkurvesti.

Täis bensiinipaak

Ükskõik, kui lähedale või kaugele sa ka sõita ei plaani, veendu alati, et paagis oleks piisavalt kütust. Vähe sellest, et bensiiniaurude peal sõitmine kahjustab autot, või sa ka ennast väga täbarasse olukorda panna, kui bensiin kehvas kohas täielkult lõppeb.

Ja kindlasti informeeri enne kodust lahkumist alati kedagi sellest, kuhu sa minemas oled!

