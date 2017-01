Tartu andis ehitusloa omapärase tagurpidi maja püstitamiseks

Tagurpidimaja eestvedaja Kuldar Leisi sõnul on lisaks majale endale ka kogu sisustus tagurpidi ja sellepärast pakub see palju rõõmu just lastele. «Kõige atraktiivsem on kindlasti see, et teha tagurpidi asjade keskel pilti,» arvab Leis.

Kuna maapinnale toetub vaid katusehari, on ehitusprotsess tavapärasest keerulisem, kuid Tartu abilinnapea Jarmo Lauri sõnul vastab hoone kõigile nõuetele.

Tagurpidimaja loodetakse avada kevadel. Idee pärineb Raadi kinnistute ideekonkursilt. Kahekorruseline meelelahutushoone on eelkõige suunatud turistidele.

Omapärane hoone jääb praeguse kava kohaselt sellele kohale kuni 1. juunini 2022.