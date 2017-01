Kultuurikatla kõrvale ehitatakse isikupärane kortermaja

Katla Maja (Rumbi 4) kerkib Kultuurikatla ja Kalasadama tänava vahele ning kultuurikilomeetri äärde, harmoneerudes piirkonna tööstusliku stiiliga.

Liven Kinnisvara partneri Andres Aaviku sõnul otsivad ostjad Tallinna südalinnas erilise loo ja asukohaga kortereid ning Katla Majaga võrreldavat sisu ja väljanägemist pealinnast hetkel ei leia.

«Katla Majast kõneldes ütlesime julgelt välja, et see on isemoodi kodu, mis sobib vähestele. Ometi oleme suutnud ilma ühegi reklaami või kampaaniata olla müügis väga edukad,» ütles Aavik. «Kodu ostmine on oluline samm, mistõttu anname kõigi projektide puhul klientidele võimaluse projekteerida see ise vastavalt oma soovidele ja vajadustele, et tulemus valmiks justkui rätsepatööna.»

Viiekordse Katla Maja korterite laed on 3,2 meetrit kõrged, kus juures heli- ja soojuskindlate akende kõrgus on 3 meetrit. 5. korruse korterite laekõrgus on 5,2 meetrit.

Hoone ehitab Rand & Tuulberg ning selle maksumuseks kujuneb ligi 5 miljonit eurot. Katla maja arhitekt on Olavi Kukk Nord Projektist, kes vastutab ka projekteerimise eest. Hoone sisearhitektid on Tõnis Kalve ja Ahti Grünberg.

«Katla Maja rajamise kõigis etappides on meil partneritega olnud sujuv koostöö, sest kõik mõistavad, et ajalooliselt ja kultuuriliselt niivõrd olulisse kohta ei saa kerkida tavaline kortermaja,» lisas Aavik.