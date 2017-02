Eesti kooliõpilased toodavad ainulaadseid kristallseepe

Jarita Maaria Rintamäki sõnul, kes on kristallseepe tootva õpilasfirma Meraky üks liikmetest, leiab Eesti turult igasuguseid erinevaid käsitööseepe, kuid kõik nad on ühesuguse kandilise kujuga: «Me oleme aga seda meelt, et seep ei pea olema vaid tarbeese. See võiks olla ka disainielement vannitoas.»

Lisaks sellele, et õpilasfirma kristallseebid on unikaalse disainiga, on nad Rintamäki sõnul ka kasulikud ja hästi lõhnavad. Seebid sisaldavad nii kitsepiima, glütseriini, eeterlikke õlisid, kookospiima, mett jne.

Kuna kristallseepe Eestis rohkem ei toodeta, on õpilasfirmal hetkel käsil ka patendi taotlemine. Hetkel on ettevõtlikud tüdrukud müünud kristallseepe erinevatel laatadel. Rintamäki sõnul on neil hetkel käimas aga ka läbirääkimised erinevate spaahotellidega, kellele pakutaks võimalust tellida endale sobivas suuruses ja värvitoonides kristallseepe.

Ühe seebi hind on 5.50-7 eurot. Õpilasfirmal on plaanis varsti avada ka oma e-pood.

Õpilasfirma, mille liikmeteks on kolm 10. klassi õpilast, mentoriteks on ärikonsultant Eva Ladva, Haapsalus tegutseva rahvusvahelise tekstiilifirma Lade juhatuse liige Irma-Liisu Eberle ja Asper Biotechi osanik ning innovatsioonikeskuse Innoka nõukogu liige Indrek Kask.