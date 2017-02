Galerii: kiika maailmakuulsa jalgpalluri uhiuude villasse

Pogbat võib pidada üheks kallimaks jalgpalluriks. Suvel liikus ta Itaalia Juventuse klubist Inglismaa Manchester Unitedi juurde lausa 105 miljoni euro eest.

Noor jalgpallur ostis endale kolm miljonit eurot maksva villa alles hiljuti, vahendab The Mirror. Majas on viis magamistuba, spaa, mänguruum jne. Hoone sisekujundus on luksuslik – palju on kasutatud kreemikaid toone ja marmorit.

Villa asub Londoni ühes kallimas naabruskonnas. Vaata rohkem pilte galeriist!

Foto: Mercury Press and Media Ltd/Sxanpix

