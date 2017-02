Kuidas kuivatada pesu, nii et toast ei saaks hallituse meelispaik?

Neil, kellel on oma maja, tasub meeles pidada, et kütmata magamistuppa pesu päevaks kuivama riputada ei tasu, kirjutab Deutschlandfunk. Nordrhein Westfaleni tarbijakaitseameti esindaja Rita-Maria Jünnemanni sõnul teeb Saksamaal selle vea ka nii mõnigi üüriline inimene, kellel tuleb seetõttu hiljem sekeldusi majaomanikuga.

«Magamistoas, mida päeval ei köeta ja kus eraldub öösel ka palju niiskust, ei ole õhus kuigi palju ressurssi niiskuse mahutamiseks,» selgitas Jünnemann. Põhjus on selles, et soe õhk mahutab tunduvalt palju niiskust. Selleks, et pesust auruv vesi toa seintel kondenseeruma ei hakkaks, peaks õhutemperatuur olema vähemalt 20 °C. Kui õhutemperatuur jääb aga alla 10 °C, hakkab niiskus kogunema seintel ja akendel.

Põhjalik õhutamine aitab

Jünnemann soovitab tuba korralikult õhutada hiljemalt siis, kui aknaklaasid lähevad uduseks. Seejuures tuleks vältida veel ühte väga levinud viga – akent ei tasu mitte õige pisut avada ja lahti jätta, vaid selle peaks viieks kuni kümneks minutiks pärani lahti tegema. See, kui palju aega kogu toas oleva niiske õhu väljavahetamiseks täpselt aega kulub, sõltub toa suurusest. Veelgi parem oleks aga korraga mitu akent avad ja tuba korralikult õhutada.

Seejärel tuleks toa kõik aknad ja uksed korralikult sulgeda, sest kui aken veidi lahti jätta ja loota, et küllap niiskus väikese ava kaudu toast välja läheb, võib tagajärjeks olla hoopis hallitus. Kui lahti jätta uks, siis võib niiskus levida teistesse külmematesse tubadesse ja seal hallituse vohama panna.

Kes elab ühetoalises korteris, peab pesu kuivatades õhutamisele eriti suurt tähelepanu pöörama. Nii hommikul vara kui ka õhtul koju tulles tuleks sel juhul aken umbes viieks minutiks pärani lahti teha, kuni toas olev õhk on värske õhu vastu vahetunud. Õhu niiskusesisaldust tasuks jälgida ka ehituspoodides saadaoleva termohüdromeetriga. Talvel peaks suhteline õhuniiskus toas jääma 50 protsendi piiresse. Kui see on tükk aega suurem, kasvab samuti hallituse tekkimise oht.

Kel aga on rõdu või aed, võib vähem tundlikku pesu ka talvel väikeste külmakraadidega väljas kuivatada. Kõigepealt pesu sel juhul külmub ja muutub kõvaks, kuid seejärel hakkab vesi sealt tasapisi ära auruma. Kui pesu seejärel tuppa tuua, kuivab see üsna kiiresti.

Kui hallitus on juba tekkinud, siis tuleks sellest kindlasti taas lahti saada, sest hallitus ei muuda mitte üksnes toa välimust tunduvalt koledamaks, vaid rikub ka tervist. Hallitusseened kahjustavad hingamisteid ja kopse ja kui elad üürikorteris, siis võib korteriomanik nõuda tekitatud kahju hüvitamist.