Eesti spetsialist räägib, millised kohad on köögis kõige räpasemad

Hügieeniekspert Annika Gorelova rääkis täna hommikul Terevisioonis sellest, kuidas kodus puhtust hoida.

Naise sõnul ei tasu puhtuse hoidmisega liiale minna, kuid tavalisest hoolsam tuleks olla kindlasti siis, kui kodus on mõni nõrga immuunsüsteemiga inimene, rase, vanur või laps.

Toetudes USA Riikliku Teadusfondi (NSF) uuringule, on Gorelova sõnul köögis palju mikroobe näiteks külmkapi puu- ja juurviljasahtlites, lõikelaua pindadel, kinnistes noahoidikutes, köögikäterätikutes ning kraanikausi trappides.

Külmkapi kõige mustemad kohad on naise sõnul puu- ja juurviljasahtlid ning riiulid, kus hoitakse liha. «Juurviljasahtlites leidub väga palju pärm- ja hallitusseeni. Need on tegelikult tavalised mikroorganismid meie igapäevatalituses, aga kui neid tekib liiga palju, võivad need põhjustada hingamisraskusi ja allergiaid,» tõi hügieeniekspert välja.

Gorelova sõnul on mikroobidele soodsaks pesaks ka erinevad täkked lõikelaudades, tööpindades ja isegi põrandal: «Kui lõikelaua pind on juba väga karvane, tuleks see kindlasti välja vahetada.»

Pisikutest hoidumiseks soovitab hügieeniekspert kasutada kinniste noahoidikute asemel näiteks lahtivõetavaid hoidikuid ning pesta köögirätikuid võimalikult tihti kõrge temperatuuriga. Ka kraanikausi trappi tuleks hoolega puhastada.

Gorelova hinnangul aitab mustuse ja pisikute vastu võitlemiseks kõige paremini kõrge temperatuur ning kodustest vahenditest näiteks söögisooda ja äädikas.