Suur galerii: ajaga võidu joostes valminud noore pere kodu Nõmmel

Hea küll, tõele au andes pole Kreeda, Ivari ja nende kahe poja kodu veel täiesti valmis - pere kolis sisse eelmise aasta oktoobris, aga töid veel jätkub, kuigi tehtud on juba omajagu.

«Abiks oli meile sisearhitekt Mari-Liis Raudjärv, kes joonistas erimööbli (sisseehitatud mööbel), mille valmistas Wesse. Mööbli välimuse osas sain ise inspiratsiooni Pinterestist, kus leidsin armsaid heledaid ja halle kappe kuldsete nuppude ja detailidega. Kindlasti soovisin, et mööblil oleks niiöelda raam, et mööbel ei oleks päris modernne, vaid natuke kiiksuga. Koos abikaasa Ivariga arutlesime pikalt ka näiteks köögilahenduse üle,» räägib Kreet. Viimane sai lõpuks kahetooniline, valge ja hall.

Põhjalikult läbi mõeldud

Juhuslikkust selles elamises eriti ei kohta. Kreet ja Ivar soovisid, et nende kodu oleks põhjamaiselt hele, aga samas ikkagi eristuv ja omanäoline. Kuna Kreeda lemmiktooniks oli kujunenud hall, kasutatigi üsna palju ära seda.

Hästi läbimõeldud on ka mööbel: kahe väikese lapsega perena soovisid nad, et kapid oleks võimalikult praktilised ja mahutaks palju, samas ei tohtinud kannatada välimus. Nii võibki Kreeda sõnul öelda, et kodu sisustamise lähteülesandeks olid ühelt poolt pere vajadused ja teisalt soov lähtuda kodu sisustamisel moodsast Skandinaavia stiilist, mis samas oleks ka soe, hubane ja mugav. «Nii näiteks paigutasime esikukappi ka alumise siintoru, et lapsed saaksid sinna ise oma üleriideid ära panna ja otsustasime niiöelda põrandavoodid lasta valmistada, mis oleks lastele mugavad. Köögimööbli osa oli ilmselt keeruliseim, kuivõrd olime varasemalt harjunud suure köögiga, aga nüüd uues kodus mõtlesime pikalt iga sahtli, kappi ja tehnika vajaduse üle,» räägib Kreet.

Võidujooks ajaga

Kõige keerulisemaks punktiks kogu koduehituse ja sisustamise juures oli pererahva enda hinnangul lühike ajakava - eelmisest kodust tuli välja kolida kindlaks kuupäevaks. Seega tuli suurimad sisustusotsused teha üsna kiiresti ning kolimise ja kahe väikese põnni kõrvalt. «See tähendas, et põrandavalimised, keraamiliste plaatide otsimised ja muud sellised käigud pidime kõik läbi mõtlema, kas on vanaemasid või tädisid neid hoidmas või tulid nad meiega kaasa,» meenutab Kreet. Oluline oli ka see, et sissekolimise päevaks oleks olemas vähemasti madrats, kus magada, ja köök. Pinget jagus seega sissekolimiseelsesse aega omajagu, kuid õnneks sai kõik õigeks hetkeks paika. Samas on pererahval õnne tõdeda, et kui see pisuke kiirustamine kõrvale jätta, siis midagi muud keerulist või pingelist kodu valmimise juures ei olnudki.

Kõige erilisema leiab põrandalt

Kui aga paluda välja tuua, millega kõige rohkem rahul ollakse, venib loetelu pikaks ja lihtsam on lühidalt öelda, et kõik läks täpselt nii nagu soovitud. «Kogu koduga oleme väga rahul, sest see on saanud just selline terviklik ja helge ja mahe, nagu ette kujutasime. Igas toas on omad kihvtid elemendid, näiteks lastevoodid, lühter vannitoas, eriväriviline köögimööbel, hallid uksed, kuldsed kapinupud ja märgruumide valgstid ja nii edasi, mis samas haakuvad läbivalt kalasaba parketiga,» loetleb Kreet. Ja kui üht asja kohe eriliselt rõhutada, siis just see viimane, kalasabamustris parkett, ongi ilmselt tema ja Ivari kõige suurem lemmik. «Olen rahul, et otsustasime valida oma unistuste põranda,» ütleb Kreet.

Ta tõdeb, et detailidega on veel palju tööd, aga kuna kodu kujundamine on protsess ja paljud parimad ideed tekivad just protsessi käigus ja kiirustamata, siis sellepärast ta ei muretse. Ja pole ka põhjust: see kodu juba kahtlemata on ühtaegu nii moodsalt põhjamaine kui ka eristuv ja omanäoline.