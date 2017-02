5 asja, mis võiks enne uue nädala algust ära teha

Märgi üles vajalikud asjad

Sul on teisipäeval tähtis töökohtumine, neljapäeval hambaarst ja laupäeval sõbranna sünnipäev? Selleks, et omada ülevaadet tulevast nädalast ja hoiduda tähtsate asjade unustamisest, pane pühapäeval õhtul kõik vajalikud asjad märkmikusse või telefoni kirja.

Pane paika nädalamenüü ja valmista kaasa lõunad

Selleks, et pärast tööd kuluks vähem aega õhtusöögi valmistamiseks, pane pühapäeval terve nädala menüü juba paika. Inspiratsiooni leiad näiteks SIIT!

Lisaks menüü paika panemisele on pühapäev ka ideaalne aeg selleks, et teha valmis tuleva nädala lõunad. Valmista kokku 2-3 erinevat toitu, jaga need viie tööpäeva peale ära ja pane söök karpidesse. Nii on lõunad iga päev mureta.

Tee väike koristus

Uue nädala alustamine puhtas kodus on tunduvalt mõnusam, kui korralageduse keskel.

Vali välja riided

Hommikune riiete valimine on tõeline peavalu. Säästa end selles ja vali tööpäevadeks riidekomplektid juba valmis.

Puhka

Kõige olulisem on uut nädalat alustada väljapuhanuna. Mine pühapäeval mõistlikul ajal magama ja alusta nädalat värske ja rõõmsana.