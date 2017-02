7 põhjust, miks endale kinnisvara osta ei tasu

Miks siis on arukam mitte kunagi isiklikku kodu soetada? Vaatame järele.

Sa ei pea vastutama

Koduomaniku staatusesse tõusmisega kaasneb vastutus. Sa pead hoolitsema selle eest, et elamine ajale jalgu ei jääks või ajale jalgu jäämisega leppima. Üürikodu omanikuna on sul võimalik alati kaunil, puhtal ja hoolitsetud pinnal elada ilma, et millegi remontimise, parandamise ja käigushoidmise pärast muretsema peaksid.

Sa pole seotud

Jah, kinnisvara saab müüa, aga see seob sind siiski ühe koha külge. Kui ostad, peaksid olema veendunud, et paik on sinu jaoks ideaalne, muidu muutub seal elamine pikapeale vastumeelseks. Üürikodu puhul on tüdimuse korral lihtne järgmisesse kohta kolida. Kas või teise maailma otsa, kui tuju tekib.

Sa ei loobi raha tuulde

Tavaliselt öeldakse, et asjatult kulutavad raha just üürnikud, kes maksavad aastaid renti ega saa selle lõpuks midagi endale. Kuid ostutehinguga kaasneb palju väljaminekuid, edaspidi palju makse ja kinnisvara hooldamisele kulub samuti oma osa.

Sa ei pea remontima

Kui remont ja sisustamine ei kuulu sinu huvialade hulka, rõõmustab sind üürikodu puhul kindlasti teadmine, et sa ei pea seda kunagi remontima või sisustama, vastupidi, enamasti pole suisa lubatud seda teha. Samas saab detailidega isikupäraseks muuta ka üürikodu.

Sul on palju rohkem aega

Võrreldes koduomanikega, kes peavad sisuliselt oma kinnisvara teenima, on sul palju rohkem vaba aega käes. Sellega võid sa teha mida iganes.

Sa ei pea võtma pangalaenu

Üüri pead, tõsi küll, igakuiselt maksma, aga sul pole võlga. Ja olgem ausad, see teadmine on äärmiselt kergendust tekitav.

Kas sul on oma kinnisvara või elad üürikodus? Miks just selle variandi kasuks otsustanud oled?