Tõeline minikodu: jaapanlase loodud maja on sama suur kui auto parkimiskoht

Kui Ameerika minikodud on tihti isegi mitmetoalised, siis see ratastel maja on tõeliselt kompaktne. See mahub edukalt ära isegi tavalisele parkimiskohale, vahendab Living Big in a Tiny House.

Elamu autoriks on Jaapani arhitekt/ehitaja Tagami Haruhiko. Mees kasutas ehitamisel vaid looduslikke materjale.

Minimaja elanikud Rumi ja Katrina armastavad maja juures seda, et see annab neile vabaduse mööda maailma ringi rännata. Minimaja saab nimelt kinnitada mikrobussi külge.

Foto: Ekraanitõmmis videost

Minimaja sisemus on minimalistlik ja looduslähedane. Puidust pindade taga on peidus hulgaliselt panipaiku asjade hoiustamiseks.

Lisaks sellele on puidust plaadid oma kohalt eemaldatavad ja neist saab vastavalt vajadusele ehitada erinevaid mööbliesemeid.

Foto: Ekraanitõmmis videost

Vaata minikodu lähemalt videost!