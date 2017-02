Viis lille, mis aitavad ööune kvaliteeti parandada

Une heas kvaliteedis mängivad rolli mitmed tegurid. Lisaks mugavale madratsile, heale voodipesule, toa õigele paigutusele ja uinumiseelsele rutiinile võivad mõnusale unele kaasa aidata ka õigesti valitud (toa)lilled magamistoas.

1. Havisaba

Inimesele hea une tagamiseks on oluline hapnikurikas õhk magamistoas. Kui toataimed toodavad reeglina hapnikku päeval ja öösel magavad, siis havisaba toimetab kogu aeg: ka öösel. Seepärast sobib see väga hästi magamistuppa.

Havisaba on suhteliselt hooldusvaba, see saab hakkama suhteliselt igasugustes valgustingimustes ja vajab vett kord kahe nädala jooksul.

2. Lavendel

Lavendlilõhn rahustab ja seepärast sobib värske taim väga hästi magamistuppa lõhnama. See on kuivatatud versioonist veel kordades efektiivsem.

Lavendel armastab väga otsest päikesevalgust, nii et pimedamasse magamistuppa see hästi ei sobi.

3. Tõlvlehik

Tõlvlehik on väga tänuväärne õhupuhastaja: see korjab õhust kokku palju kahjulikku, muuhulgas ka näiteks mitmeid allergeene, ja toodab puhast hapnikku.

Tõlvlehik ei igatse palju valgust ja vajab kastmist kord, kuival kütteperioodil kaks korda nädalas.

4. Gardeenia

Gardeenia mõnus lõhn mõjub inimesele rahustavalt.

Hooldamine on üsna keerukas: gardeenia tahab erksat, aga mitte otsest päikesevalgust. Otsene valgus kõrvetab tema lehed.

5. Roosa jasmiin

Järjekordne lõhnaga rahustaja: hoia selle lõikeoksi hooajal voodi kõrval vaasis ja ööuni paraneb.

Kui sul on potitaim, hoia seda päikselisel aknalaual ja jälgi, et seda üle ei kastaks.