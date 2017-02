Woolishi kodutekstiilid on üks vähestest Eesti disainerite toodangust, mis massidesse jõudnud.

Kuigi meie väike Eesti kubiseb andekatest disaineritest, ei saa endiselt öelda, et ühest keskmisest Eesti kodust leiab kindla peale kodumaist disaini. Miks see nii on ja mida pildi parandamiseks teha saaks?