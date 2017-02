Kasvuhoone välismaalt tellimine võib väga nutuselt lõppeda

Põhjuseid, miks see kuigi arukas mõte pole, on mitu. On vana tõde, et vähese raha eest kõrget kvaliteeti ei saa, ja kuigi aiapidajad tahavad end sageli veenda, et kasvuhoone on siinkohal haruldaseks erandiks, pole see kahjuks tõsi. Kasvuhoonete ja nende tarvikute müügiga tegeleva Rodoaia esindaja Kalev Pärtna ütleb, et 300–400 euro eest saabki ostja endale Hiinas tehtud peenikese raamiga kasvuhoone või Venemaal valmistatud tsingitud terasest kaarmudeli. «Selle hinna sisse lihtsalt ei mahu materjali, tööd ega tehnilisi patente. Tänapäeval on kasvuhoonete hind üsna hästi paigas: nii palju kui maksad, nii palju kasvuhoonet ka saad,» selgitab ta.

Teine põhjus on see, et nii tundmatult müüjalt kusagilt välismaalt tellides kui ka suurest ehituspoest ostes pole tehingu taga konkreetset inimest, kes vastaks küsimustele tehingu tegemise ajal või vajadusel ka pärast seda. Nii suurtes veebikaubamajades kui ka ehituspoodides müüakse sageli kõige odavamaid mudeleid, mis reeglina pole pärit Euroopast. «Võib juhtuda et pakis pole juhendeid, et kokkupanemine on vaatamata odavale hinnale keeruline, et küsida pole hiljem kusagilt, hiljem vahetada pole võimalik ja nii edasi,» loetleb Pärtna võimalikke probleeme. Ta tõdeb, et võib ka hästi minna, aga kas on mõtet riskida?

Pärtna sõnul saab hea, eluaegse vastupidavusega keskmise suurusega Belgia kasvuhoone 2000 euro eest. See on suur summa, kuid kui osta aastate peale mitu odavat, kulub sama raha ära ikkagi. Targem siis juba teha ühekordne investeering. «Need asjad saavad kiiresti selgeks. Kes on sellise asja üks kord läbi teinud, on teinekord targem. Teine kasvuhoone on tavaliselt juba suur ja avar ja korraliku tootja oma. Kogemus aitab,» ütleb Pärtna. Samas võib alati kuulata ka neid, kes juba kogenud, ja mitte liiga soodsate pakkumistega eksperimenteerida.