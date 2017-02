Asjad, mida pesu pesemisel kindlasti teadma peaks

Pesu õigeks pesemiseks jagavad nippe tehnoloogiaettevõtte LG eksperdid:

Masin olgu pooleldi tühi

Ära pressi riideid pesumasinasse. Tegelikult soovitatakse pesumasin ainult poolikult täita, et vältida kangaste takerdumist ja saavutada tõeliselt puhas lõpptulemus. Paljud masinad arvutavad vajamineva veekoguse automaatselt ja teistel saab valida pool veekogusest, mis aitab säästa ka vett ja energiat.

Külm vesi on kangale parim

Kui tegemist ei ole määrdunud köögirätikutega või väikelaste rõivastega, peaks riiete pikema eluea nimel kasutama pesemiseks jahedat vett ja kõige aeglasemat tsentrifuugi. Paljud usuvad, et külm vesi ei tee riideid puhtaks, kuid tegelikult ei vasta see tõele, sest kvaliteetsed pesuvahendid toimivad edukalt ka jaheda veega.

Õrnad kangad vajavad erikohtlemist

Tänapäeva nutikad pesumasinad oskavad ideaalselt ümber käia ka kõige õrnemate kangastega. Kui just riideeseme sildil ei ole kirjas käsipesu või keemiline puhastus, siis võib käsipesuprogrammiga ja ka spetsiaalselt villale või siidile mõeldud programmiga pesta kõiki delikaatseid kangaid.

Masina kõrge energiatase säästab aega ja vett

A+++ energiatasemega pesumasin tagab kiirema pesu lühema aja- ja väiksema veekuluga. Kellel on tarvidus vahetada vana masin uue vastu, peaks veenduma, et pesumasin ikka võimaldab turvaliselt pesta nii igapäevaseid riideid kui ka delikaatseid kangaid.

Auruga allergeenide vastu

Auru molekulid on 1600 korda väiksemad vee omadest, mis võimaldab aurul tungida sügavamale kangasse ja tagada seetõttu paremad pesemistulemused. Aurutamine on tähtsal kohal kindlasti lemmikloomadega kodus, samuti seal, kus on oluline hoida elukeskkond tolmulestavabana. Aurutamise tulemusel hävib 99,98% allergeenidest.

Igale kangale isemoodi hoolitsus

Iga kanga koostis seab paika reeglid, kuidas selle eest hoolitseda. Lõhkiste teksaste puhul tuleb näiteks meeles pidada, et see kangas on juba kahjustatud ja seetõttu tuleb püksid enne pesemist keerata pahupidi ning pesta teistest kangastest eraldi. Et vältida teiste riideesemete küljes olevate nööpide ja lukkude takerdumist, võiks kasutada ka väiksemale pesukogusele ette nähtud programmi.

Sünteetilised kangad tuleb hoida naturaalsetest alati eraldi ning nende pesuvesi ei tohi olla üle 40 ̊C. Kunstkiust kangad ei talu väänamist, tsentrifuugimist ega ka masinas kuivatamist.

Samuti on oluline kasutada naturaalsest lõngast kootud ja värvitud esemete pesemiseks jahedat, kuni 40 ̊C vett ja õrnale pesule mõeldud programmi.

Kudumite kuivatamiseks tuleb need laiali laotada, kuid kindlasti mitte päikese kätte.

Puuvillaseid köögirätikuid ja voodipesu võib pesta kodustes tingimustes ka kõige kõrgemal lubatud temperatuuril. Enne pesupäeva tuleks aga kindlasti tutvuda riietel olevate etikettidega ning talitada vastavalt soovitusele.