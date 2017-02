Fotod: 5 eriti väikest korterit Eestis

12-ruutmeetrine korter Tallinnas Kristiine linnaosas

Ühetoaline korter on renoveeritud ja möbleeritud. Toas on pisike kööginurk, pesumasin, lahtikäiv diivan ja kummut. Vannituba ja tulaett asuvad eraldi ruumis.

Pisikese keskküttega korteri hinnaks on 45 000 eurot.

Foto: KV.EE

11,6-ruutmeetrine korter Võru linnas

Ühetoaline renoveerimist vajav korter asub vanas puumajas, otse Võru õigeusu kiriku kõrval. Katus ja uksed on kortermajal vahetatud. Arvestada tuleb aga sellega, et tualetti korteris ei ole. Kuivkäimla asub koridoris.

Korteri hinnaks on 3900 eurot.

Foto: KV.EE

11-ruutmeetrine korter Tallinnas Kitsekülas

Ühetoaline korter asub kaks aastat tagasi renoveeritud puumajas. Korteri juurde kuulub ka tualett ja duširuum.

Maja kõrval asub väike aianurk koos ühise grillalaga. Korteri hinnaks on 33 500 eurot.

Foto: KV.EE

11,2-ruutmeetrine korter Tartus Tähtvere linnaosas

Ühetoaline ahiküttega korter asub kesklinna vahetus läheduses. Puumajas asuv imepisike korter vajab renoveerimist. WC asub koridoris, pesuruum puudub. Vesi on korteris olemas.

Korteri hinnaks on 16 000 eurot.

Foto: KV.EE

10,8-ruutmeetrine korter Tallinnas Kitsekülas

Ühetoaline korter asub Kitsekülas ja mõeldud on see eelkõige inimesele, kes soovib hakata üürimise pealt tulu teenima. Ostjaga sõlmitakse operaatorleping, operaator sisustab korteri, otsib üürniku ja vastutab selle eest, et üüritulu igakuiselt sinu pangakontole laekuks.

Stuudiotele on põhjamaise sisekujunduse loonud sisekujundaja Kadi Jair, üldkasutatavad ruumid on kujundanud arhitekt Kristiina Voolaid. Ostuhinna eest saab tulevane omanik küll vaid tühja karbi, kuid koostöös sisekujundajaga on võimalik see ka ära sisustada.

Korteri hinnaks on 39 900 eurot.