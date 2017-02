Osta ära: 5 väga ehedat müügisolevat Eesti taluhoonet

1. Merevaatega talu Pöide vallas Saaremaal

/ KV.EE

Täielikult renoveeritud ja vana austades kaasajastatud talu suurimaks puuduseks on see, et kogu maja on elektriküttel ja arved suured, kuid ilmselt annab seda asja parandada.

2. 1890. aastal ehitatud talumaja Ridala vallas Läänemaal

/ KV.EE

Matsalu rahvuspargis mere ääres asuv renoveeritud taluhoone on saanud uue rookatuse ja välisvoodri, kuid sisult on ikkagi tegemist tublisti üle saja aasta vanuse hoonega.

/ KV.EE

3. Väga romantiline talu Pühalepa vallas Hiiumaal

/ KV.EE

1900. aastal ehitatud talumaja on kaunilt taastatud ja otsib uusi omanikke. Lisaks on kinnistul elumajast veel kümme aastat vanem ait.

4. Midagi taastamishuvilistele

/ KV.EE

See Põlvamaal Kanepi vallas asuv talukoht sobib kohe elamiseks, kuid tahaks siiski pisut kõpitsemist. Hea võimalus lindgrenliku kodu rajamiseks.

5. Soodne võimalus Viljandimaal

/ KV.EE

Halliste vallas Viljandimaal, 18 kilomeetrit Viljandist, ootab uusi omanikke talumaja, mille krundil tiik ja läheduses järv.