5 nutikat võimalust riiete hoiustamiseks kapi puudumisel

Riidestange

Kõige lihtsam on riputada riided stangele. See võtab toas vähe ruumi ja on üsna odav. Arvestada tuleb sellega, et stanget ei tohi liialt üle kuhjata, muidu on oht, et see kukub raskuse all kokku.

Panipaigad voodi all

Vali endale voodi, kuhu on sahtlid alla ehitatud ja hoia riideid seal. Kui sul on voodialune tühi, siis on võimalik kastide või korvide abil sinna panipaiku tekitada.

Võta kasutusele raamaturiiul

Raamaturiiulisse on hea sättida kingi, aga ka sobiva suurusega korve või kaste, kuhu riideid panna.

Nagi

Nagisse saab riputada riideid nii riidepuuga kui ka ilma selleta.

Riputa nöör lakke

Kui sul on kodus kõrged laed, siis kasuta seda riiete hoiustamisel ära. Kinnita lae alla üks tugev nöör ja pane rõivad riidepuudega sinna rippuma.